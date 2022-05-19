مقديشو 18 شوال 1443هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسأجرى وزير المالية الصومالي، عبدالرحمن دعالي بيلي، محادثات مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي، عبر تقنية الاتصال عن بعد.ورأس الاجتماع الرئيس الصومالي الجديد، حسن شيخ محمود ، وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم، حيث تم النقاش في التقدم المحرز في عملية الإعفاء من ديون الصومال.كما ناقش المسؤولون الإصلاحات الاقتصادية في البلاد وشروط استكمال برنامج الإعفاء من ديون الصومال الذي يعد في غاية الأهمية للبلاد.وأشار الرئيس الصومالي إلى التزام الحكومة الصومالية بمواصلة جهودها لإصلاح النظام المالي وتطوير اقتصاد البلاد.// انتهى //20:00ت م0175