الخرطوم 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسطالبت السودان بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" ، للقيام بمهامها كاملة والإيفاء بالتزاماتها بما فيها تسهيل بناء السلام والمساعدة في توفير مطلوبات الانتقال السياسي وحشد الموارد اللازمة لذلك.وأكد وزير الخارجية السوداني علي الصادق في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بديوان الوزارة عدم إيفاء البعثة بأي دعم مالي في هذا الإطار ، مشيرة إلى أن السودان ومنذ إنشاء البعثة حصل فقط على مبلغ 400 مليون دولار منها 200 مليون دولار ضمن مشروع برنامج (ثمرات) لدعم الأسر الفقيرة.وأشار إلى تقصير واضح من البعثة في الالتزام بمهامها ، منوها إلى أن السودان الآن بصدد تقييم وتقويم عمل البعثة وإصلاح مسارها.وأبان أن الحكومة حينما طالبت بإنشاء البعثة كان الغرض مساعدة السودان في جوانب إستراتيجية أهمها توفير الدعم اللوجستي والمالي للتحضير للانتخابات ، ولتنفيذ مطلوبات السلام، ولتأسيس البنيات التحتية للأزمة للانتقال السلس.وأوضح أن البعثة لم تلتزم بهذه الجوانب ولم توفي بالتزاماتها، مبينا أن هذه النقاط أساسية لتحقيق الفائدة المرجوة من بقاء البعثة بالسودان.// انتهى //20:02ت م0176