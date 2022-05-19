إسلام آباد 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسأجرى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ،اليوم، تناولت تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد شهباز شريف رغبة باكستان في تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن خطة العمل الإستراتيجية الأوروبية الباكستانية التي تعد آلية مهمة ستساعد في تعميق العلاقات والتعاون الثنائي خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد وتغير المناخ.وحول الملف الأفغاني أكد شهباز شريف حرص باكستان على دعم الاستقرار في هذا البلد المجاور، داعياً إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمنع حدوث أزمات إنسانية واقتصادية في أفغانستان.// انتهى //20:04ت م0177