القاهرة 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم، من نظيرته الإستونية إيفا ماريا ليميتس.وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.كما استعرض الوزير شكري استعدادات مصر لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.//انتهى//20:26ت م0178