الرباط 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم، على استقرار في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) على استقرار بـ 12.680,13 نقطة.فقد سجل مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة نمواً بنسبة 0.13 % ليستقر عند 1.023,68 نقطة، فيما ارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.43 % مسجلاً 952,29 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 182,31 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة حوالي 662,39 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:26ت م0179