اقتصادي / بورصة المغرب تغلق على استقرار
الخميس 1443/10/18 هـ الموافق 2022/05/19 م واس
الرباط 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واس
أغلقت البورصة المغربية اليوم، على استقرار في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) على استقرار بـ 12.680,13 نقطة.
فقد سجل مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة نمواً بنسبة 0.13 % ليستقر عند 1.023,68 نقطة، فيما ارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.43 % مسجلاً 952,29 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 182,31 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة حوالي 662,39 مليار درهم مغربي.
//انتهى//
20:26ت م
0179