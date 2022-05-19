إسلام آباد 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسقتل جندي باكستاني في انفجار استهدف اليوم موكب عسكري في منطقة وزيرستان شمال غربي باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش، بأن عناصر مجهولة زرعت عبوة ناسفة على طريق في مقاطعة وزيرستان الجنوبية، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور موكب للجيش، مما أدى إلى مقتل جندي.وأضاف أن قوات الأمن طوقت الموقع، وشنت عملية تمشيط مكثفة للبحث عن العناصر التي نفذت التفجير.من جهة أخرى أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل عنصر إرهابي خلال تبادل إطلاق النار مع قواته في مقاطعة وزيرستان الشمالية.//انتهى//20:28ت م0181