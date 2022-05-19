الرباط 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسدعا المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، إلى العمل على تعزيز الأجندات الإنسانية لبناء مجتمعات سلمية ومستدامة، من خلال نهج شامل يعتمد على مقاربات تتمثل في التحلي بالمرونة والتكيف مع سياق وخصوصيات البلدان.وأوضح بيان صادر عن الايسيسكو، ان الدكتور المالك أشار خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي انطلق اليوم بمدينة سوشا بأذربيجان حول موضوع "النهوض بالأجندة الإنسانية لما بعد الصراع: التنمية المستدامة من خلال إنعاش البيئة الثقافية"، إلى أنه يتعين فهم الأبعاد الإقليمية والعالمية قبل صياغة الحلول، وتطوير الرأسمال البشري الكفيل بقيادة أجندات التنمية، واعتماد الشفافية عند حل النزاعات، ومراقبة مخططات التنمية لما بعد الصراع، من أجل مجتمعات مزدهرة.وشدد المدير العام للايسيسكو على حرص المنظمة على التعاون مع جميع الشركاء والمؤسسات لبناء مجتمعات متعايشة، وتنمية الروابط الثقافية بين دول العالم.//انتهى//20:29ت م0182