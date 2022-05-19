جدة 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسناقشَت جَلَسَاتُ المؤتمر الدولي الأول لعلوم الرياضة الذي تنظمه جامعة جدة في يومه الثاني تحت عنوان "علوم الرياضة : اقتصاد، صحة،أسلوب حياة "، الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتأثيره على صناعة الرياضة، بمركز المؤتمرات بمقرالجامعة في فرع الفيصلية بجدة.وتحدث المشاركون في الجلسة الأولى عن التشريعات الرياضية بين الذكاء الاصطناعي ، والتحول الرقمي،والذكاء الاصطناعي في التعليم والرياضة ، وكذلك التحول الرقمي للكيانات الرياضية وتطبيقات التكنولوجيا في الوقاية والتنبؤ بالإصابات الرياضية ، فيما ناقشت الجلسة الثانية التي حملت عنوان تأثير الإعلام الرياضي والعلوم الإنسانية والاجتماعية على الإنجاز الرياضي، تحدثت عن مستقبل الإعلام الرياضي ودوره الموجه في تعديل نمط الحياة الصحي للأفراد، والاستفادة من التجارب العالمية والعربية التطبيقية في مجالات علوم الرياضة، إلى جانب النظام البيئي للجامعات وفق مستقبل المهن الرياضية ، والأبعاد التفاعلية للوهم الإيجابي وتأثيرها على الإنجاز الرياضي وواقع الإعلامية الرياضية والتحديات التي تواجهها.وتناولت الجلسة الأخيرة الحوكمة في المجال الرياضي وانعكاساتها في الحد من مظاهر الفساد في المنظمات الرياضية ، وآليات ضمان الحوكمة الرشيدة في الرياضة،بإلاضافة إلى الحوكمة الرشيدة ودور الحكومات في وضع إطار حاكم مرن يحفز المؤسسات الرياضية نحو التغيير والتجديد.وتضمنت فعاليات المؤتمر تنظيم ورش عمل حول مهارات القيادة للسيدات في المجال الرياضي ، وورشة عمل اخرى بعنوان تكنولوجيا الاستشفاء والتأهيل للرياضيين.// انتهى //20:52ت م0183