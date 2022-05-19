جدة 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واستنظمُ حديقة الأمير ماجد غداً ضمن فعاليات موسم جدة 2022 ملتقى الثقافات تحت عنوان "رحلة إلى إندونيسيا" لتعريف الزوار بالثقافة الإندونيسية العريقة؛ وذلك ضمن برامج الموسم الثقافية والفنية المنوعة.ويسلطُ الملتقى الضوء على أبرز عادات وتقاليد الإندونيسيين، حيث يشهد عروضاً فنية وكوميدية،ومعرضاً للثقافة والفنون،وفقرات استعراضية منوعة.وتتيح حديقة الأمير ماجد لزوارها فرصة التلاقي الثقافي والمعرفي من خلال هذا الملتقى الذي يقام نهاية كل أسبوع؛ لأخذ الزوار في رحلة تشويقية مميزة حول خمس دول هي: إندونيسيا، باكستان، الهند، بنجلاديش، الفلبين.وتوفر هذه الرحلة تجربة ثرية متنوعة تشمل التسوق وتجارب الطهي والأطعمة، بالإضافة إلى الترفيه والفعاليات الثقافية التي تناسب مختلف الفئات العمرية، حيث تحرص إدارة موسم جدة من خلال إقامة هذه الفعالية على مد جسور التعاون والتبادل الحضاري والثقافي والتعايش بين الشعوب.// انتهى //20:57ت م0184