الطائف 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسمدَّدَت جامعة الطائف فترة التسجيل في برنامج الدراسات العليا حتى نهاية يوم الاثنين الموافق 23 شوال 1443هـ .ويشتمل برنامج الدراسات العليا على برنامج الدكتوراة: في تخصص القراءات وتخصص الدراسات القرآنية والفقه، وأصول الفقه، وبرنامج الماجستير: في كلية العلوم، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، والشريعة، والآداب، والتربية، وكلية الهندسة، وبرنامج الدبلوم العالي في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.// انتهى //21:15ت م0187