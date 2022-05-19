جدة 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسأكد المؤتمر الدولي الأول لعلوم الرياضة في اختتام أعماله اليوم ضرورة تعزيز ودعم الرياضة النسوية،وتوفير سُبل النجاح لبرامج المرأة في مجال الرياضة المجتمعية والرياضة التنافسية.وأكد المشاركون في المؤتمر الذي نظمته جامعة جدة على ضرورة نشر الثقافة الرياضية والصحية بين فئات المجتمع، وتعزيز الجانب الصحي البدني بما يتماشى مع مستهدفات جودة الحياة في رؤية المملكة العربية السعودية (2030).ودعا المشاركون في أعمال المؤتمر إلى دعم استخدام التقنيات الحديثة في الرياضة والذكاء الاصطناعي في المجالات ذات العلاقة والعمل على صياغة التشريعات والأنظمة الرياضية في المملكة العربية السعودية والدول العربية بما يتوافق مع التوجهات العالمية ، حاثين على تشجيع ودعم إجراء البحوث التطبيقية في مجالات علوم الرياضة للإسهام في تطوير الرياضة، ومطالبين بضرورة تعزيز تطبيق إجراءات الحوكمة في المؤسسات الرياضية لأهمية دورها في ضبط الإجراءات الإدارية وضمان نجاح العمل المؤسسي.وأكد المشاركون على ضرورة استحداث برامج أكاديمية متنوعة تعمل على تأهيل متخصصين في مجال الإعلام الرياضي ، مطالبين بإقامة المؤتمر الدولي لعلوم الرياضة بجامعة جدة بشكل دوري نظير النجاح الكبير الذي حققته الإضافات العلمية للمشاركين في مجالات علوم الرياضة.وفي نهاية أعمال المؤتمر نظمت جامعة جدة زيارة على هامش المؤتمر للمشاركين للمنطقة التاريخية في مدينة جدة.// انتهى //21:16ت م0188