المدينة المنورة 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسنظمت كلية الصيدلة بجامعة طيبة اليوم، ملتقى "مستقبل الصيدلة في ظل الرؤية"،الذي يستهدف خريجي وخريجات كلية الصيدلة؛لتوعيتهم بمسارات المهنة وتأهيلهم لمنافسة سوق العمل، وذلك بمركز المؤتمرات في الجامعة.وأوضح وكيل جامعة طيبة الدكتور سلطان العمري خلال كلمته، أن الملتقى يعدُّ فرصة كبيرة للطلبة في كلية الصيدلة للتعرف على المسارات المختلفة في تخصص الصيدلة ومعرفة توجهات سوق العمل في ظل رؤية ٢٠٣٠م التي رسمت طريقاً واضحاً لتحقيق الأهداف المرجوة.فيما ذكرت مشرفة وحدة الخريجين بكلية الصيدلة الدكتورة هيفاء بنت عبدالرحمن فاضل، أن كلية الصيدلة تسعى لتحسين وتطوير مهنة الصيدلة من خلال ممارسيها ودارسيها في ظل توجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠م.وبيَّن عميد كلية الصيدلة الدكتور ياسر الأحمدي خلال كلمته، أن الملتقى نتاج جهود تقوم بها الجامعة لتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية في رؤية ٢٠٣٠م، وذلك سعياً لتجهيز أبناء وبنات الوطن وتهيئتهم لسوق العمل، انطلاقاً من الهدف الإستراتيجي العاشر للجامعة الذي ينص على الاستجابة الفاعلة لمتطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع.بعد ذلك انطلقت جلسات الملتقى بالجلسة الأولى التي تضمنت عدة أوراق شملت "الرؤية وتحقيق أهدافها لدى الشركات الدوائية" قدمها المدير العام لشركة Abbvie الدكتور أشرف داؤود، ثم تحدث مدير النفاذ للأسواق بشركة Abbvie الدكتور مصطفى الجوادي عن "التوجهات المستقبلية للعمل في التسويق الدوائي"، كما تحدث الرئيس التنفيذي لشركة ساجا الدكتور محمد خليل عن "دور الصيدلي في توطين الصناعة الدوائية"، وقدم مدير الرعاية الصيدلية بوزارة الصحة الدكتور محمد الشناوي ورقة عن" التدرج الوظيفي للمارس الصيدلي و التوجهات القادمة لدى وزارة الصحة".فيما تضمنت الجلسة الثانية ورقة " مهارات إدارة الصيدليات المجتمعية" قدمها المدير العام لمجموعة صيدليات النحاس ماهر النحاس، كما قدمت الأستاذ المشارك بقسم الممارسة الصيدلية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتوره أبرار ثابت ورقة "نظرة لمستقبل الصيدلي الإكلينيكي في السعودية"، ثم قدم مدير مكتب الهيئة العامة للغذاء و الدواء بالمدينة المنورة الدكتور معتز الريح ورقته " دور الصيدلي في الرقابة الدوائية و التشريعات".كما تضمن الملتقى ورشة عمل " كتابة السيرة الذاتية الناجحة " قدمتها استشارية صيدلة الأمراض المعدية بكلية الصيدلة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة أبرار ثابت، و كذلك ورشة " أسرار النجاح في المقابلات الشخصية " قدمها الأستاذ المساعد بقسم الصيدلانيات والتقنية الصيدلية بكلية الصيدلة بجامعة طيبة الدكتور وليد نياز.واحتضن الملتقى معرض مصاحب للتعريف بجهات التوظيف من القطاعات الحكومية والخاصة؛التي تسعى لاستقطاب المتميزين من الصيادلة وخريجي كلية الصيدلة، كما شهد الملتقى أيضاً توقيع جامعة طيبة مذكرتي تفاهم، الأولى وقَّعتها مع شركة أبفي بايوفارمسوتكال جم إم بي إتش؛ممثلة بمعالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني والمدير العام للشركة الدكتور أشرف داوود، وذلك لتأهيل الطلبة لسوق العمل من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تقدمها الشركة.كما وقَّع معاليه مذكرة تفاهم مع مجموعة صيدليات النحاس التي مثلها بالتوقيع المدير العام ماهر نحاس،وتهدف إلى تطوير علاقة التعاون والشراكة في مجال التوظيف عن طريق توفير فرص وظيفية وتأهيل الشباب والشابات السعوديين لسوق العمل من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تقدمها مجموعة صيدليات النحاس وإيجاد فرص جديدة في قطاع الصيدليات لتوظيف السعوديين في الصيدليات من الجنسين، والتنسيق في ذلك مع جامعة طيبة،ومن بين أوجه التعاون منح خريجي جامعة طيبة الأولوية في التوظيف في مجموعة صيدليات النحاس طبقًا لاحتياج المجموعة و شروطها في تعيين الخريجين.// انتهى //21:40ت م0190