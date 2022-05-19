الطائف 18 شوال1443 هـ الموافق 19 مايو2022 م واسسجّل الملتقى العلمي الذي أقامته جامعة الطائف مشاركة طلابية واسعة في جميع المجالات والعروض التقديمية والملصقات والبحوث العلمية، بتحقيق 67 منجزاً في المسار الصحي، ومسار العلوم الإنسانية، ومسار الخدمة المجتمعية والابتكار والريادة،ومسار العلوم الأساسية والهندسية.وصاحب الملتقى معرضاً لعدد من الطلبة الذين شرحوا من خلاله أعمالهم المقدمة، بحضور رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات المشاركة.وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور علي مجرشي أن الملتقى العلمي، تضمن مشاركة 67 بحثاً مقدمة من المسار الصحي وأكثر من 100 بحث من مسار العلوم الإنسانية و44 بحثاً من مسار الخدمة المجتمعية والابتكار و99 بحثاً من مسار العلوم الأساسية والهندسة, بالإضافة إلى مشاركة 30 بحثاً تم نشره على مستوى المجلات العلمية الدولية، مقدماً شكره لرئيس الجامعة على دعمه المستمر واهتمامه البالغ بالطلاب والطالبات المميزين ومتابعته الدائمة لمسيرتهم التعليمية.وفي ختام الملتقى كرَّم رئيس الجامعة المشاركين والفائزين بالمراكز الأولى في الملتقى العلمي، حيث حقَّقت كلية الآداب المركز الأول وكلية العلوم المركز الثاني وكلية الطب في المركز الثالث.// انتهى //21:42ت م0191