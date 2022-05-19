الرياض 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واستنطلق غداً بطولة منطقة الرياض والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية،وتستمر على مدار يومين على مسبح وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد بالرياض تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.ويشاركُ في البطولة 300 سباح من 15 نادياً, ويقود البطولة تحكيميًا 18 حكمًا.وتأتي البطولة استمرارًا لمنافسات المناطق،وتنفيذًا لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية في لعبة السباحة وإعطاء فرصة للاعبين للمشاركة والاحتكاك،وتحطيم أرقامهم الشخصية في السباقات ولتحقيق اللاعبين الأزمنة المؤهلة لبطولة المملكة؛بمايصب في مصلحة المنتخبات السعودية،ويندرج تحت إستراتيجية دعم الأندية.// انتهى //21:44ت م0192