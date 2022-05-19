الرباط 18 شوال 443 هـ الموافق 19 مايو 022 م واسفازت المملكة العربية السعودية بالإجماع في انتخابات مجلس الإيكاو؛ لتكون ممثلاً عن المجموعة العربية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للمنظمة العربية للطيران المدني الـ27 التي عُقدت اليوم في العاصمة المغربية الرباط.وجاء انتخاب المملكة ضمن الدول التي طلبت الترشح عبر المجموعة العربية في انتخابات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)،التي ستجري في أثناء أعمال الجمعية العمومية, وستعقد خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 14 أكتوبر 2022م بمقر المنظمة بمدينة مونتريال بكندا.وبهذه المناسبة أعرب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر رئيس وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني عن سعادته بفوز المملكة لتكون ممثلةً عن المجموعة العربية في انتخابات مجلس منظمة "الإيكاو" بالفئة الثانية.وعبَّر الوزير الجاسر عن شكره للقيادة الرشيدة ؛ نظير ما يجده قطاع الطيران المدني في المملكة من دعم لا محدود، مؤكداً أن الفوز يجسد أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة في مجال صناعة الطيران المدني على المستويين المحلي والإقليمي، إلى جانب دورها الفاعل على مستوى المنظمات الدولية المتخصصة في الطيران المدني؛ مشيراً إلى أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مجال صناعة النقل الجوي؛ والتواصل المستمر بما يحقق أعلى معايير السلامة لهذا القطاع الحيوي؛ كما نوه معاليه بنتائج مؤتمر مستقبل الطيران الذي عُقد الأسبوع الماضي في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ؛ مؤكداً أن نتائج المؤتمر ستنعكس إيجابًا على قطاع الطيران على المستويين العربي والعالمي.واختتم معاليه كلمته بأن المملكة لن تدخر أي جهد لدعم التعاون العربي، انطلاقاً من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين؛التي تسعى على الدوام لتعزيز وإرساء أسس التعاون العربي بشكل خاص،والدولي بشكل عام.الجدير بالذكر أن الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو تحرص على دعم وتأييد دول الأقاليم الأخرى من خلال المنظمات الإقليمية لكل كتلة, ويجرى عادة الاتفاق بين المنظمة العربية للطيران المدني والمنظمات الإقليمية الأخرى على تبادل الدعم فيما بينها.// انتهى //21:54ت م0193