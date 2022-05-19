جنيف 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسينطلق المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في اجتماعه السنوي لعام 2022م تحت عنوان "التاريخ يقف عند نقطة تحول : السياسات الحكومية وإستراتيجيات الأعمال" بسويسرا في الفترة 22 إلى 26 مايو الجاري حضورياً بمشاركة ما يقرب 2500 من القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم.وقال مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي كلاوس شواب: "إن الاجتماع السنوي هو أول قمة تجمع قادة العالم معاً في هذا الوضع الجديد الذي يتسم بعالم ناشئ متعدد الأقطاب"، وهذا يدل على الحاجة إلى منصة عالمية موثوقة وغير رسمية وعملية المنحى لمواجهة القضايا في عالم تحركه الأزمات".وسيركز المنتدى على التحديات العالمية التي تواجهها الحكومات حالياً، بما في ذلك التعافي فيما بعد الجائحة والحرب الروسية ضد أوكرانيا وتغيُّر المناخ وغيرهما من التحديات الجيو اقتصادية وعلى ستة موضوعات وهي: تعزيز التعاون العالمي والإقليمي, وضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي،وتشكيل ملامح حقبة جديدة من النمو, وبناء مجتمعات صحية ومنصفة, وحماية المناخ والغذاء والطبيعة, ودفع التحول الصناعي, وتسخير قوة الثورة الصناعية الرابعة.وسيشارك فيه أكثر من 1250 من قادة القطاع الخاص، إلى جانب ما يصل إلى 100 من "المبتكرين العالميين" و"رواد تكنولوجيا"؛سعياً لإعادة التواصل وتبادل الرؤى واكتساب وجهات نظر جديدة وتطوير حلول".//انتهى//22:06ت م0194