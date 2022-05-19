نيويورك 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، مناقشة مفتوحة على المستوى الوزاري حول الصراع والأمن الغذائي، وذلك في إطار بند جدول أعمال المجلس المعنون بـ "صون السلم والأمن الدوليين".وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته خلال المناقشة، أنه عندما تشن الحرب يجوع الناس، وأن حوالي ستين بالمئة من الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم يعيشون في مناطق متأثرة بالصراعات.وقال غوتيريش: لنكن واضحين فعندما يناقش هذا المجلس الصراع، فهو يناقش الجوع، وعندما يتخذ قرارات بشأن حفظ السلام والبعثات السياسية، فإنه يتخذ قرارات بشأن الجوع، وعندما يفشل في التوصل إلى إجماع، يدفع الجياع أبهظ الأثمان.وأعلن غوتيريش، تخصيص 30 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، للمساعدة في الاستجابة لهذه الأزمة المتنامية،ولتلبية الاحتياجات العاجلة للأمن الغذائي والتغذية في النيجر ومالي وتشاد وبوركينا فاسو.وأعرب عن قلق عميق إزاء حالة الأمن الغذائي في القرن الأفريقي، الذي يعاني من أطول موجة جفاف منذ أربعة عقود، تؤثر على أكثر من 18 مليون شخص، مشيراً إلى تحذير برنامج الأغذية العالمي من أن ملايين الأشخاص في الصومال يواجهون الجوع في غضون أشهر.//انتهى//22:07ت م0195