نيويورك 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسأكَّدَ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تسعى إلى سياسات الهجرة التي ترتكز على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والشفافية وسيادة الدولة، مشدداً على التزام بلاده بالشراكة مع المجتمع المدني، والحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة لمواجهة هذا التحدي.وأفاد بلينكن، في كلمته اليوم خلال منتدى مراجعة الهجرة الدولية الأول في نيويورك، أنه بينما يغادر الأشخاص منازلهم بحثاً عن الأمان والفرص، والقيام برحلات محفوفة بالمخاطر، من الأهمية بمكان أن تعمل البلدان والمؤسسات معاً لجعل الهجرة أكثر أماناً وتنظيماً.ورحَّب بالجهود التي يبذلها المجتمع المدني للإبقاء على تركيز الحكومات على حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، حيث إن الهجرة ليست فكرة مجردة،وكل مهاجر إنسان يستحق الكرامة والحماية، مؤكداً أن بلاده تعمل على توسيع المسارات القانونية للهجرة، بما في ذلك تخصيص أكثر من 50000 تأشيرة عمل مؤقت؛إضافية هذا العام، وتوسيع برامج لم شمل الأسرة، وتمويل الدعم للمهاجرين واللاجئين المستضعفين في جميع أنحاء العالم.//انتهى//22:09ت م0196