القاهرة 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واساختتمت في العاصمة المصرية، اليوم، أعمال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 الذي نظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري،واتحاد بنوك مصر، تحت عنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية"، بمشاركة نخبة من القيادات المصرفية العربية والدولية رفيعة المستوى.وأكد المشاركون - في ختام أعمال المؤتمر - أهمية تعزيز دور المصارف المركزية في امتصاص الصدمات الناتجة عن تداعيات الأزمة الدولية، من خلال استخدام الأساليب غير التقليدية في إدارة السياسة النقدية.ودعوا إلى تنشيط حجم الصادرات العربية للإسهام في زيادة الموارد الذاتية للدول من العملة الأجنبية ومواجهة تحديات ارتفاع الأسعار العالمية.وأوصى المشاركون بضرورة تنويع مصادر الإمدادات الخاصة بالواردات من السلع الإستراتيجية والاستفادة من فرص التكامل الاقتصادي العربي؛بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.وشددوا على ضرورة تعزيز فرص الاستثمار المصرفي العربي في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة؛بهدف خفض أثر ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية على الدول غير النفطية.//انتهى//22:29ت م0197