القاهرة 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسأطلقت مصر الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ضمن إطار استعدادها لاستضافة الدورة الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.جاء ذلك خلال إعلان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في الاحتفالية التي أقيمت بهذه المناسبة اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين، ومسؤولي الأمم المتحدة، وممثلي البعثات والمنظمات الدولية.وشدد الدكتور مدبولي، في كلمته على أن تغير المناخ يُعد واحداً من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام، بسبب التهديدات التي تفرضها آثار تغير المناخ على التنمية المستدامة، التي تؤثر على خطط التنمية والأمن الغذائي وتوافر المياه، وبالتالي ستؤثر على الأمن القومي.من جانبها، قالت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، في كلمتها: إن برامج التخفيف التي تتضمنها الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 في القطاعات كافة تقدر بإجمالي تكلفة 211 مليار دولار، بينما يتراوح إجمالي تكلفة برامج التكيف 113 مليار دولار.//انتهى//22:39ت م0198