الرياض 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واستنطلق غداً بطولة السباحة لأندية حائل والقصيم والحدود الشمالية والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية لجميع الفئات السنية, وتستمر على مدار يومين على مسبح مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.ويشاركُ في البطولة 107 سباحين من 13 نادياً, ويقود البطولة تحكيميًا 21 حكمًا.وتأتي البطولة استمرارًا لمنافسات المناطق وتنفيذًا لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية في لعبة السباحة وإعطاء فرصة للاعبين للمشاركة والاحتكاك وتحطيم أرقامهم الشخصية في السباقات ولتحقيق الاعبين الأزمنة المؤهلة لبطولة المملكة بمايصب في مصلحة المنتخبات السعودية والبطولة تندرج تحت إستراتيجية دعم الأندية.// انتهى //22:50ت م0199