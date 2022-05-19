الرياض 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واستغلب فريق السلام على نظيره النصر بنتيجة 1-3, ونجح النور في تجاوز البدائع بنتيجة 1-3, في نهائيات الصعود لدرجة الشباب للكرة الطائرة التي تقام على صالة نادي البدائع بالقصيم.يذكر أن غداً ستقام مباراتان، يلتقي في الأولى النصر بالنور عند الساعة الـ 4 عصراً، وفي الثانية يلعب البدائع مع السلام عند الساعة الـ 6 مساء.// انتهى //22:54ت م0200