رياضي / السلام يتغلب على النصر والنور يتجاوز البدائع في نهائيات الصعود لطائرة الشباب
الخميس 1443/10/18 هـ الموافق 2022/05/19 م واس
الرياض 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واس
تغلب فريق السلام على نظيره النصر بنتيجة 1-3, ونجح النور في تجاوز البدائع بنتيجة 1-3, في نهائيات الصعود لدرجة الشباب للكرة الطائرة التي تقام على صالة نادي البدائع بالقصيم.
يذكر أن غداً ستقام مباراتان، يلتقي في الأولى النصر بالنور عند الساعة الـ 4 عصراً، وفي الثانية يلعب البدائع مع السلام عند الساعة الـ 6 مساء.
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