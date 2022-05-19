طرابلس 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عن قلقها إزاء المواجهات المسلحة الأخيرة والتحريض على العنف الذي حدث في طرابلس، داعية جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس.وحثت البعثة في بيان لها اليوم جميع الأطراف الفاعلة إلى حماية المدنيين والامتناع عن الأعمال التي من شأنها تقويض اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدةً أنه لا يوجد أي بديل عن الحلّ السياسي.وأشارت إلى أن العنف سيؤدي إلى تهديد وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها، مطالبة الأطراف التصرّف بمسؤولية، والدخول في حوار فعليّ لإيجاد طريقة توافقية يمكن من خلالها المضي قدماً.وجددت دعمها للمحادثات الدستورية الجارية في القاهرة برعاية الأمم المتحدة. تماشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وسعيا لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد، وضمان تجديد شرعيّة المؤسسات الليبية.//انتهى//23:09ت م0203