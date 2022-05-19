مسقط 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية توفر المخزون الكافي في البلاد من القمح، واتخاذها كل الإجراءات الكفيلة التي تؤمّن توفيره خلال الفترة القادمة.وقال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف خلال لقائه اليوم بتجار ورواد الأعمال بولاية مطرح العُمانية إن حكومة بلاده تولي اهتماماً كبيراً لتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وما سببته من أضرار على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وعلى التجار ورواد الأعمال خاصة واتخذت العديد من الإجراءات التحفيزية.وكان سعر القمح قد ارتفع منذ أشهر إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية، وزاد سعره بنسبة 40 بالمئة خلال ثلاثة أشهر، ويرجع ذلك إلى الحرب الروسية ضد أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير الماضي والمستمرة حتى الآن. بالإضافة إلى إعلان الهند منع تصدير القمح.//انتهى//23:32ت م0206