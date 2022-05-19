سكاكا 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسحققت جامعة الجوف المركز " السادس " بين الجامعات السعودية في مبادرة تعزيز الصحة النفسية بالجامعات ، وفقا لتقرير المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بوزارة الصحة.وأوضح مدير مركز الإرشاد الأكاديمي والطلابي الدكتور حسن الجليدي، أن الجامعة عملت على استكمال أنشطة تعزيز الصحة النفسية، والتي تتضمن محاور رئيسة أتت لبناء الشخصية المتوازنة للطالب الجامعي، وتعزيز مفاهيم الصحة النفسية، ومركز العناية بالطالب " إدارة الإرشاد الجامعي " ومبادرات مجتمعية بمجال الصحة النفسية، والنشاط العلمي والبحثي في مجال الصحة النفسية والاهتمام بعوامل الخطورة داخل البيئة الجامعية.ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الجامعة وحرصها على العملية الإرشادية والنفسية التي تقدمها وكالة الجامعة للشؤون التعليمية ممثلة بمركز الإرشاد الأكاديمي والطلابي.// انتهى //23:34ت م0207