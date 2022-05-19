عمّان 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية القبرصي إيوانيس كاسوليدس اليوم، بنظيره الأردني أيمن الصفدي الذي يزور نيقوسيا حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثماري والسياحي، بالإضافة إلى مناقشة أبرر القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب، والحرب الروسية ضد أوكرانيا.//انتهى//23:48ت م0209