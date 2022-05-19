جيزان 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسحقق المنتخب العماني فوزه الثاني في بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية بعد تغلبه أمس الخميس في افتتاح الجولة الثانية على منتخب الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب جازان الشاطئي، متصدرًا مجموعته التي شهدت كذلك فوز منتخب الإمارات على نظيره اللبناني بخمسة أهداف مقابل أربعة.وفي مباريات المجموعة الثانية حقق منتخب البحرين الفوز على منتخب فلسطين بأربعة أهداف لهدفين.وتختتم اليوم الجمعة منافسات الدور الأول للبطولة حيث يلتقي في المباراة الأولى منتخبا الإمارات والكويت، وفي الثانية لبنان وعُمان، وفي المباراة الثالثة يلتقي المنتخب السعودي السعودي بنظيره البحريني.// انتهى //00:27ت م0001