رياضي / الزمالك المصري بطل لكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد
الجمعة 1443/10/19 هـ الموافق 2022/05/20 م واس
القاهرة 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واس
توج فريق الزمالك المصري بلقب بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد بعد فوزه على فريق الأهلي المصري بنتيجة 29- 28، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء الخميس في مدينة نيامي بالنيجر.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 15-15، قبل أن يتفوق الزمالك في الشوط الثاني ويحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 29 - 28، ليتوج باللقب الأفريقي.
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