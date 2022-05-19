القاهرة 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واستوج فريق الزمالك المصري بلقب بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد بعد فوزه على فريق الأهلي المصري بنتيجة 29- 28، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء الخميس في مدينة نيامي بالنيجر.وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 15-15، قبل أن يتفوق الزمالك في الشوط الثاني ويحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 29 - 28، ليتوج باللقب الأفريقي.//انتهى//00:28ت م0002