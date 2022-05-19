الخرطوم 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واساستنكر السودان تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي دمقي موكنن بشأن منطقة (الفشقة) التي اتهم فيها الخرطوم باستغلال الوضع في شمالي بلاده وغزو حدودها.وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان مساء الخميس أن الوزير الإثيوبي استند لمعلومات غير صحيحة ومضللة ومخالفة لإقرار إثيوبيا بما ورد في اتفاقية 1902 وبروتكول 1903 الخاص بوضع العلامات الحدودية بين البلدين والمذكرات المتبادلة بين وزيري خارجية البلدين في 18 يوليو 1972"، مشيرةً إلى أن التصريحات الإثيوبية تأتي في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى الاستقرار والتهدئة والابتعاد عن بث خطابات الكراهية والتصعيد.وأكدت السودان أن قواتها منتشرة داخل حدودها بوصف ذلك جزءا لا يتجزأ من ممارسته لسيادته على أراضيه وضبط الحدود المعترف بها دولياً، داعيةً إثيوبيا لاستئناف أعمال لجان الحدود المشتركة في أقرب وقت، والانخراط الجاد في عملية استكمال تكثيف العلامات الحدودية.//انتهى//00:30ت م0003