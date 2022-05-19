الخرطوم 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واساختتمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية أمس بمقرها بالخرطوم أعمال الدورة التدريبية القطرية حول ريادة الأعمال في مجال الاستزراع السمكي في المياه العذبة (هاكاثون رواد الأعمال في مجال الاستزراع السمكي)، التي عقدتها بالتعاون مع وزارة الثروة الحيوانية السودانية والمجلس الزراعي السوداني، لفائدة 40 مشاركاً من خريجي وخريجات تخصص علوم الأسماك بعدد من الجامعات السودانية.وهدفت الدورة التي استمرت على مدى خمسة أيام إلى تأهيل ورفع قدرات المشاركين في مجال الاستزراع السمكي، من خلال تعريفهم بالطرق الحديثة للاستزراع السمكي، والمرتكزات الأساسية في عملية الاستزراع في المياه العذبة، واختيار الأنواع المستزرعة، وتقوية كفاءات ريادة الأعمال، واكتساب مهارات إدارة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وتسويق منتجاتها.وتناول برنامج الدورة عدداً من الموضوعات والمحاضرات المتعلقة بالاستزراع السمكي في المياه العذبة، ومنها الابتكار وتطوير الأفكار، والتسويق الرقمي، وتطوير الأعمال من خلال التطبيقات العملية على أحواض الأسماك، وذلك بمقر البرنامج العربي للاستزراع السمكي في المياه العذبة الذي تنفذه المنظمة في منطقة الشجرة بجمهورية السودان.//انتهى//00:32ت م0004