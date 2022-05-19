الرياض 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسأعلن الاتحاد السعودي للهجن عن قائمة المشاركين الـ27 في المرحلة الثانية من منافسات مسابقة المعلق الذهبي.جاء ذلك بعد أن انتهت لجنة تحكيم مسابقة المعلق الذهبي من فرز وتقييم المشاركات، واختيار المتأهلين الـ27 إلى المرحلة الثانية، حيث سيتم تقسيمهم إلى ثلاث حلقات، يتم فيها ترشيح ثلاثة مشاركين متأهلين إلى المرحلة الثالثة والنهائية.وأوضح رئيس لجنة التحكيم مرضي الخمعلي، أن إجمالي المشاركات في مسابقة المعلق الذهبي قاربت حاجز 300 مشاركة، مشيراً إلى أن لجنة التحكيم راجعت فرز وتقييم المشاركات بالكامل خلال الفترة المخصصة لذلك.وأفاد أن المشاركات المقدمة كانت متنوعة، حيث جاء أغلب المشاركين من المملكة العربية السعودية، فيما توزعت المشاركات الأخرى بين 6 دول هي عمان، الكويت، مصر، ليبيا، الأردن وسوريا"، مشيراً إلى أن اللجنة رشحت 27 معلقاً مشاركاً في المسابقة، بينهم متسابقة سعودية ضمن المشاركين، لتكون صوتاً نسائياً قادما إلى عالم التعليق على منافسات سباقات الهجن.وأشار إلى أن مسابقة المعلق الذهبي تعد عنصر مكمل لسباقات الهجن، حيث أقيمت المسابقة لخلق بيئة تنافسية للمعلقين على هذه الرياضة، واستكشاف مواهب جديدة في التعليق على سباقات الهجن.يذكر أن منافسات مسابقة المعلق الذهبي ستنطلق يوم الثلاثاء 31 مايو الجاري حيث بلغ مجموع جوائز المسابقة أكثر من 420 ألف ريال، وانطلقت المسابقة بالمرحلة الأولى وهي تسجيل وفرز المشاركين، واختيار 27 متسابقا، فيما ستقوم لجنة التحكيم في المرحلة الثانية بتقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات في كل مجموعة 9 متسابقين، حيث سيتأهل متسابق واحد عن طريق قرار لجنة التحكيم، ومتسابقان اثنان عن طريق تصويت الجمهور، وبذلك يتأهل من كل مجموعة 3 متسابقين إلى المرحلة النهائية وستكون نسبة التصويت للجمهور 70% واختيار اللجنةبنسبة 30 % .// انتهى //00:47ت م0005