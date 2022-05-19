لندن 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسحسم إيفرتون بقاءه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما قلب تأخره صفر / 2 أمام ضيفه كريستال بالاس، إلى فوز مثير 3 / 2، مساء الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة.وارتفع رصيد إيفرتون إلى 39 نقطة في المركز السادس عشر بترتيب المسابقة، متفوقاً بفارق أربع نقاط أمام مراكز الهبوط، ليتجنب رسمياً هبوطه لدوري الدرجة الثانية، مع تبقي مباراة واحدة فقط لكل فرق المسابقة.في المقابل، تجمد رصيد كريستال بالاس عند 45 نقطة في المركز الثالث عشر.//انتهى//00:58ت م0006