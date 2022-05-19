رياضي / تشيلسي يحسم المركز الثالث في الدوري الإنجليزي قبل الجولة الأخيرة
الجمعة 1443/10/19 هـ الموافق 2022/05/20 م واس
لندن 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واس
تعادل تشيلسي مع ضيفه ليستر سيتي (1-1) مساء الخميس، ويحسم المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل الجولة الأخيرة.
ورفع التعادل رصيد تشيلسي إلى 71 نقطة متأخراً بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر متقدماً بثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير رابع الترتيب، لكن تشيلسي يملك فارقاً كبيراً من الأهداف مما يعني أن جاره اللندني لا يملك فرصة واقعية لتجاوزه.
//انتهى//
01:11ت م
0007