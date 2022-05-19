لندن 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واستعادل تشيلسي مع ضيفه ليستر سيتي (1-1) مساء الخميس، ويحسم المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل الجولة الأخيرة.ورفع التعادل رصيد تشيلسي إلى 71 نقطة متأخراً بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر متقدماً بثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير رابع الترتيب، لكن تشيلسي يملك فارقاً كبيراً من الأهداف مما يعني أن جاره اللندني لا يملك فرصة واقعية لتجاوزه.//انتهى//01:11ت م0007