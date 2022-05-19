باريس 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسأعلنت وزارة الصحة الفرنسية اكتشاف أول حالة يشتبه في إصابتها بفيروس "جدري القرود" النادر في منطقة باريس، وسط مؤشرات على انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم.ويسبب فيروس جدرى القرود أعراض الحمى وطفحاً جلدياً بشكل مميز حيث تبرز حبوب على الجلد وعادة ما يكون خفيفاً، لكن هناك سلالتين رئيسيتين له إحداهما سلالة الكونجو، وهي الأشد خطورة بنسبة وفيات تصل إلى 10 % وسلالة غرب أفريقيا بمعدل وفيات حوالي 1 % من حالات الإصابة.//انتهى//01:18ت م0008