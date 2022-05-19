لندن 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسبحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي مساء الخميس، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبل الكفيلة بتصدير أوكرانيا لكميات من مخزوناتها من الحبوب وضخها في الأسواق العالمية.واتفق الجانبان، خلال الاتصال على تكثيف العمل مع الحلفاء بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، لتحديد الهيكل الأمني طويل الأمد لأوكرانيا، كما ناقشا الخيارات لفتح طرق الإمداد البحرية والبرية الحيوية لمخزونات الحبوب الأوكرانية والعمل عليها بشكل عاجل.//انتهى//01:26ت م0009