موسكو 18 شوال 1443 هـ الموافق 19 مايو 2022 م واسبحث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الأمريكي الجنرال مارك ميلي مستجدات الوضع في أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: إن الاتصال جرى بمبادرة من الجانب الأمريكي، وإن الجانبين ناقشا خلاله القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا.وهذا هو أول اتصال بين غيراسيموف وميلي منذ بدء الحرب في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.//انتهى//01:29ت م0010