الرياض 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسأكد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد بن عواض الثبيتي فخر واعتزاز الوسط الرياضي بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمباراة النهائية على كأسه الغالية، وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للمباراة والتي أقيمت مساء الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وجمعت فريقي الفيحاء والهلال.وقال الثبيتي : "يوم نهائي أغلى الكؤوس يظل دائمًا عيدًا للرياضة السعودية، ومناسبة عزيزة على قلوب الجميع تمثل حصادًا للموسم الرياضي وتتويجًا لجهد عام كامل، وحافزًا لبذل المزيد من الجهد للمضي قدمًا بالكرة السعودية نحو آفاق جديدة".وأضاف نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص ترجمته على أرض الواقع الجهود المتواصلة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.ووجه الثبيتي التهنئة لمجلس إدارة نادي الفيحاء وجماهيره ومنسوبيه بمناسبة تتويجه بالكأس الغالية، كما هنأ مجلس إدارة نادي الهلال وجماهيره على شرف الظهور في نهائي أغلى الكؤوس.// انتهى //04:02ت م0017