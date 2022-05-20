الخرطوم 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمكتبه أمس المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم الدخيري.وقالت المنظمة في بيان صادر عنها إنه تم خلال اللقاء بحث البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي والترتيبات الجارية لإطلاقه، كما جرى مناقشة قضية التغيرات المُناخية وتأثيراتها على القطاع الزراعي العربي وكيفية تعامل الأمانة معها.واطلع البروفيسور الدخيري الأمين العام على استعدادات المنظمة العربية للتنمية الزراعية للاحتفال بيوبيلها الذهبي ودور الأمانة في ذلك.// انتهى //05:55ت م0020