ينبع 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واستستعد إدارة التعليم بمحافظة ينبع لتطبيق "مقياس الميول" لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي بمدارس التعليم بالمحافظة والقطاعات التابعة لها، والذي وجهت وزارة التعليم بتنفيذه في الفترة من 22-21 شوال 1443هـ ؛ لتحديد ميول الطلاب المهنية بالمراحل الثانوية، بهدف مساعدة المستفيد في التعرف على ميوله المهنية مما يسهل عليه اختيار التخصص الدراسي والمهني له في المستقبل.وأوضحت مشرفة نظام المقررات بتعليم ينبع فتحية حداد أن "مقياس الميول" يدعم تعلم الطالب من خلال تحديد ميوله المهنية المستقبلية، و تسكينه في المسار المناسب، و تصنيفه في حصص الاتقان، و مساعدته على التنبؤ بالتخصص المناسب في الجامعة .وأبانت حداد أن المقياس إرشادي، ويجرى مرة واحدة فقط لطلبة السنة الأولى المشتركة، ولا يتطلب المقياس نجاحًا وفشلًا، مشيرةً إلى أن الاختبار سيُجرى إلكترونيًا عبر منصة "مدرستي" للطلاب والطالبات وسيستغرق 90 دقيقة فقط، فيما ستظهر النتيجة والمسار المتاح للطالب من خلال نظام نور، وتُعد نسبة الطالب في مقياس الميول أحد معايير التسكين إلى جانب المعدل العام للسنة الأولى المشتركة و المعدل في المواد المرتبطة بالمسار التخصصي.// انتهى //06:23ت م0024