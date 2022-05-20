طوكيو 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 16ر305 نقطة أو ما يعادل 16ر1% ليصل إلى 00ر26708 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 46ر13 نقطة، أو72ر0% ، ليصل إلى 54ر1873 نقطة.// انتهى //06:26ت م0025