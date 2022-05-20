اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الجمعة 1443/10/19 هـ الموافق 2022/05/20 م واس
طوكيو 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 16ر305 نقطة أو ما يعادل 16ر1% ليصل إلى 00ر26708 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 46ر13 نقطة، أو72ر0% ، ليصل إلى 54ر1873 نقطة.
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