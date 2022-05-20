رفحاء 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسنظمت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة رفحاء "ملاذ" على مدى يومين دورتين تدريبيتين الأولى بعنوان "بوصلة الأسرة للسعادة الأسرية" قدمها المستشار الدكتور خالد الحليبي عبر البث المباشر من خلال منصة ZOOM بمشاركة 265 مستفيدا.وتناولت الدورة عدة ركائز هي تآلف الأرواح، واتحاد الأهداف، وتصفية النوايا والظنون، وحقوق كل طرف على الآخر ليسود الأمن النفسي والاستقرار العاطفي.والدورة الثانية بعنوان "ضبط الهدر المالي للأسرة وتنظيم الدخل" عبر منصة ZOOM بمشاركة 76 فردا، قدمها الدكتور مشبب العاصمي، وتناولت مفهوم الميزانية، والاستدانة للحاجة ، والاقتراض من المصارف، والعوامل المؤثرة سلبا على إدارة الدخل، بالإضافة إلى استراتيجية التوفير، وذلك بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للأسرة.يذكر أن جمعية التنمية الأسرية "ملاذ" تسعى من خلال هذه الدورات إلى تقديم الحلول والمساعدات الأسرية، وكيفية مواجهة العوائق والتحديات وعلاجها بالطرق السليمة والصحيحة.// انتهى //07:26ت م0028