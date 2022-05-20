رفحاء 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واساختتمت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية أمس الأسبوع الأول من مبادرة الكلية "الإثراء المعرفي للمتدربين" بتنفيذ 8 دورات تدريبية ومحاضرات تثقيفية متنوعة.وأوضحت الكلية أن الدورات والمحاضرات المنفذة خلال الأسبوع الأول شملت : "مقدمة في السلامة والصحة المهنية، وورشة عمل على برنامج الباكيت تريسر، وجلسة مفتوحة للمتدربين لتخصص الموارد البشرية، والمخاطر في الإنشاءات، وتهيئة الخريجين، وخصائص استخدام البريد الإلكتروني GOOGLE DRIVE، والأخطاء الإملائية الشائعة، والمخاطر في بيئة العمل.// انتهى //07:33ت م0029