القاهرة 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة بجميع أجهزتها على دعم قطاع الصناعة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ نظرًا لأهميته في تحقيق أوجه التنمية المستهدفة.وأنبأت عن إطلاق مصر الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وذلك في إطار استعدادها لاستضافة الدورة الـ ٢٧ لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من ناحية باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.ونشرت صحف القاهرة تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن مستويات الجوع في جميع أنحاء العالم وصلت إلى مستويات عالية جديدة، داعيًا إلى العمل لمكافحة الارتفاع الحالي في انعدام الأمن الغذائي العالمي.// انتهى //11:16ت م0033