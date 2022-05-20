إسلام آباد 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم دعوة باكستان إلى ضرورة بذل جهود مشتركة للتغلب على الأزمات الغذائية الدولية التي تلوح في الأفق، والتي تؤثر على حياة الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم.واهتمت بالمباحثات الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأخبرت عن فرض الحكومة الباكستانية الحظر على استيراد السيارات والهواتف النقالة وغيرها من البضائع للحفاظ على احتياطي العملة الأجنبية ضمن جهودها لمعالجة الأزمة الاقتصادية.وتناولت صحف الجمعة في الشأن الإقليمي تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، والأزمة الاقتصادية التي تواجهها سريلانكا، وأزمة الغذاء التي تعاني منها العديد من الدول، واستمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المدن الصينية.// انتهى //11:16ت م0034