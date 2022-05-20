الرباط 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم إعلان الحكومة المغربية أن مخزون البلاد من مادة القمح حاليا يغطي حوالي أربعة أشهر من الاستهلاك، في سياق دولي يتسم بارتفاع قياسي للأسعار في الأسواق العالمية.وأولت صحف الرباط اهتمامها لأعمال الدورة الاستثنائية الـ26 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاريبي والمكسيك "الفوبريل" التي انطلقت أمس بالرباط، وتخصص لمناقشة مختلف أشكال التعاون جنوب-جنوب.واهتمت الصحف بعودة الهدوء إلى العاصمة الليبية طرابلس، بعد الاشتباكات التي اندلعت بين فصائل مسلحة أدت إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى.وتناقلت إعلان واشنطن وسيول أن كوريا الشمالية على وشك القيام بتجربة نووية، يرجح أن تجريها تزامنا مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لكوريا الجنوبية هذا الأسبوع.// انتهى //11:16ت م0035