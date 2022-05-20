تونس 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على التجاذبات التي تعيشها الساحتان السياسية والاقتصادية اليوم في تونس وسط تباين في المواقف حول سياسيات الرئيس قيس سعيد وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المواد الاستهلاكية وانهيار العملة المحلية .ليبيٍا، أخبرت صحف الجمعة عن إعفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اللواء أسامة الجويلي من منصب رئيس المخابرات العسكرية، دون تفاصيل وحيثيات، وقالت: إن قرار الإقالة الذي كان متوقعا وذلك بعد تصريح سابق لأسامة الجويلي أعلن فيه دعم إجراءات مجلس النواب سيما القرار المتعلق بتغيير الحكومة وتكليف فتحي باشاغا برئاستها ثم لاحقا منح الثقة للحكومة.وتحدثت في سياق آخر عن تعيين إليزابيت بورن رئيسة للحكومة الفرنسية بعد ثلاثة أسابيع من إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون وتداعيات ذلك على الشارع الفرنسي، مشيرة إلى أن ماكرون كان قد حدد قبل الانتخابات مهام رئاسة الحكومة في ثلاثة مواضيع أساسية وهي التخطيط الإيكولوجي، العمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والإنتاجية.وتطرقت إلى إعلان السلطات الصحية الفرنسية عن أول إصابة بمرض جدري القردة عند الإنسان في إقليم إيل دو فرانس الذي يضم العاصمة باريس، ولم يكشف الأطباء عن هوية المريض، أو ملابسات إصابته، مشيرين إلى أن المصاب يعاني من الحمى، ودعا الأطباء جميع من يشعرون باحتمال إصابتهم بالمرض أن يدخلوا العزل الذاتي.وأخبرت صحف تونس عن تسجيل كوريا الشمالية أكثر من 262 ألف حالة جديدة لارتفاع درجة الحرارة ووفاة أخرى، ليصل المجموع إلى إصابة مليون و978 ألف شخص ووفاة 63 شخصا بـ “حمى مجهولة”، يرجح أن تكون “كوفيد-19”.// انتهى //11:24ت م0036