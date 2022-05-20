رام الله 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؛ حيث أجبر الاحتلال مواطناً مقدسياً على هدم منزله ذاتياً، وشنت قواته حملت اعتقالات طالت 17 مواطناً في رام الله والقدس والخليل ونابلس، بينما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى واعتدى آخرون على غرف زراعية قرب جنين.وأوردت صحف فلسطين خبر ترأس دولة فلسطين اجتماع الجمعية العمومية لوزراء التنمية الإدارية العرب في دورته الـ57، في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بمشاركة رئيس المنظمة ناصر القحطاني، وعدد من وزراء التنمية العرب.ونشرت صحف هذا اليوم إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، ما أورده الإعلام العبري بشأن قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدم قيام الشرطة العسكرية التابعة له بالتحقيق في جريمة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة.وتحدثت صحف فلسطين عن إدانة اتحاد الإذاعات الإسلامية، ‏دعوات متطرفي المستوطنين إلى هدم مصلى قبة الصخرة، عاداً ذلك إذكاء للتطرف الديني واستفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين حول العالم.// انتهى //11:24ت م0037