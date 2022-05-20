جدة 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسدشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع، أمس، فعاليات أسبوع الأصمّ العربي 47، الذي نظمته إدارة التربية الخاصة للبنين تحت شعار "إدراج لغة الإشارة في مناهج التعليم بكافة مراحله" .وشملت الفعاليات المقدمة عدداً من المشاهد والفقرات وأركان خدمات التربية الخاصة، وأنشطة رياضية عن المهارات التي اكتسبها الطلاب من مهارات الإشارة.وثمن المدير العام للتعليم بجدة المجهودات المبذولة لتنظيم مثل هذه الفعاليات والمبادرات الرائدة، معرباً عن سعادته بما شاهده من برامج يتم تقديمها لهذه الفئة الخاصة من الطلاب ، مؤكدا على أن هذه الفعاليات وغيرها التي تنظم من أجل هذه الفئة الغالية في المجتمع يسهم في إبراز إبداعاتهم وصقل مواهبهم ودمجهم مع بقية الطلاب .//إنتهى//12:41ت م0042