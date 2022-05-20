حائل 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسيواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل ممثلًا بإدارة الثروة الحيوانية أعمال مكافحة الأمراض ونواقلها (كافح).وأوضح رئيس إدارة الثروة الحيوانية بالفرع المهندس وافي الشمري أن المكافحة تستهدف رش نواقل الأمراض في المستنقعات المائية في المنطقة بشكلٍ أسبوعي بالمبيدات الحشرية المكافحة للأمراض وتشمل مستنقعات شعيب الأديرع ومستنقعات المنطقة الصناعية ومستنقعات الخماشية و حظائر الماشية .وأشار الشمري إلى أن البرنامج يهدف للوقاية والقضاء على الأمراض ونواقلها, مبينًا أن الخدمة تقدم بشكل مجاني للجميع بالإضافة إلى استقبال جميع الطلبات الخاصة بالبرنامج من خلال إدارة الثروة الحيوانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة .// انتهى //13:56ت م0046