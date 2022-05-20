عام / جمهورية ناميبيا تدعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030
الجمعة 1443/10/19 هـ الموافق 2022/05/20 م واس
ويندهوك 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واس
أعلنت معالي وزيرة خارجية جمهورية ناميبيا نيتومبو ناندي ندايتوا، عن دعم بلادها لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض.
وأكدت في مؤتمر صحفي، اليوم، عقب لقاء معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، مع فخامة الرئيس الدكتور هاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا، أن بلادها تدعم ملف طلب المملكة استضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض.
من جهته عبر معالي المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم.
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13:58ت م
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