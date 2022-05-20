ويندهوك 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسأعلنت معالي وزيرة خارجية جمهورية ناميبيا نيتومبو ناندي ندايتوا، عن دعم بلادها لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض.وأكدت في مؤتمر صحفي، اليوم، عقب لقاء معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، مع فخامة الرئيس الدكتور هاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا، أن بلادها تدعم ملف طلب المملكة استضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض.من جهته عبر معالي المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم.// انتهى //13:58ت م0047